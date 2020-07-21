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Слуцкий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

10:46

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба, — цитирует пресс-служба «Рубина» Слуцкого. — Если уж у тебя столько традиций, то ты обречен на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи — на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен.

Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас, и когда задача уже была решена, качество игры у нас несколько выросло, прежде всего, из-за того, что уже нет такого напряжения. Поэтому в игре со «Спартаком» я буду точно понимать, что дополнительного волнения нет, а есть просто высокий уровень ответственности и желания сыграть максимально качественно. У нас Макаров последние игры играл с небольшим повреждением, поэтому мы приняли решение, что он уже закончил этот сезон и лечится, чтобы полноценно начать подготовительный период.

Что касается кубкового матча «Зенит» — «Спартак», то это была очень интересная игра, наверно одна из самых запоминающихся игр за долгий промежуток времени внутри России. Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздраженным и мотивированным, то ли эта игра отнимет большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача сделать так, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме.

Следующий матч

Место: 10 | Очки: 35
Рубин
Н Н В В Н
19:00 22/07/2020
- : -
+12 =10 -15 (37 - 42)
Место: 9 | Очки: 36
Спартак
П В П Н П
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Ю. Дюпин
6.07
Х. Кварацхелия
5.88
Ф. Уремович
5.83
С. Жиго
6.06
А.В. Максименко
6.00
З. Бакаев
5.96
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Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-match-budet-vazhen-dlya-nashey-molodoy-komandy

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