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«Слабые всегда завидуют сильным». Газзаев жестко ответил всем своим критикам

14:30
Валерий Газзаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». Вот как Газзаев высказался о своих критиках.

18&nbsp;мая 2005 года. Лиссабон. &laquo;Спортинг&raquo; Л&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:3. Главный тренер армейцев Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА.«В перерыве достал икону — игроки целовали ее и шли на поле». Валерий Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА 15 лет спустя

— Большинство игроков, в том числе из золотого ЦСКА середины нулевых, высказываются о вас исключительно с огромным уважением. Но есть несколько человек не из числа армейцев, которые в интервью говорили про вас неприятные вещи. Правда, в подавляющем большинстве это либо люди пьющие, либо с ушедшей под откос карьерой, а чаще и то, и другое. Что вы им ответите на критику?

— Если обращать на всё это внимание, то надо становиться в их ряд. Но тогда ничего и никогда не получится, и никакого результата не добьешься.

Возможно, у кого-то и правда остались нереализованные амбиции. Но на меня обижаться не за что, ведь я везде и всегда подходил к формированию команды исключительно с точки зрения достижения результата. Есть реальность, а есть вымысел. Моей целью было требовать от игроков, чтобы они трудились, выигрывали золото и кубки, добивались успехов в Европе. Для этого нужны талант, мастерство, трудолюбие и готовность выполнять определенные задачи на поле. Те игроки, которые соответствовали предъявленным требованиям, завоевали множество трофеев и медалей и обеспечили свои семьи.

Профессиональный спорт — жестокая вещь. Сильные выживают, а слабые должны играть командах более низкого уровня или менять профессию. Да, видимо, были те, кто затаил на меня обиду. Правда, большинство из них так нигде и не заиграло.

Прежде чем создать сильную команду, надо сначала создать коллектив, и не каждому там находится место по объективным причинам. К сожалению, слабые просто не выдерживают и поэтому всегда будут завидовать сильным. (Дмитрий Симонов)

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