Сколько зрителей смогут посетить матчи РПЛ: расклад по всем стадионам лиги
Как ранее стало известно, Российская премьер-лига получила от Роспотребнадзора разрешение на проведения матчей со зрителями. На трибунах могут разместиться не более 10 процентов болельщиков от вместимости конкретного стадиона.
По информации «СЭ», руководство РФС считает, что данное разрешение должно самостоятельно трактоваться клубами РПЛ. 10-процентная квота на домашние матчи — принципиальное решение органов государственной власти, но то, как именно будут распределяться билеты, — прерогатива клубов.
Стадионы клубов премьер-лиги
|
Команда
|
Город
|
Стадион
|
Вместимость
|
10%
|
Зенит
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
67 800
|
6780
|
Кр.Советов
|
Самара
|
Самара Арена
|
45 000
|
4500
|
Ростов
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов Арена
|
45 000
|
4500
|
Тамбов
|
Нижний Новгород
|
Нижний Новгород
|
45 000
|
4500
|
Спартак
|
Москва
|
Открытие Арена
|
44 571
|
4457
|
Сочи
|
Сочи
|
Фишт
|
43 700
|
4370
|
Краснодар
|
Краснодар
|
Краснодар
|
34 089
|
3409
|
ЦСКА
|
Москва
|
ВЭБ Арена
|
30 457
|
3046
|
Ахмат
|
Грозный
|
Ахмат Арена
|
30 200
|
3020
|
Локомотив
|
Москва
|
РЖД Арена
|
28 800
|
2880
|
Урал
|
Екатеринбург
|
Екатеринбург Арена
|
27 000
|
2700
|
Динамо
|
Москва
|
ВТБ Арена
|
25 716
|
2572
|
Рубин
|
Казань
|
Центральный
|
25 400
|
2540
|
Арсенал
|
Тула
|
Арсенал
|
19 241
|
1924
|
Уфа
|
Уфа
|
Нефтяник
|
15 132
|
1513
|
Оренбург
|
Оренбург
|
Газовик
|
7520
|
752
Турнир в Тинькофф РПЛ из-за пандемии коронавируса прерван с 17 марта. Чемпионат планируется возобновить в выходные с воскресеньем, 21 июня. Заключительный из 8 оставшихся туров назначен на 22 июля.
Также после 21 июня планируется доиграть Кубок — один четвертьфинал, два полуфинала и финал (25 июля).