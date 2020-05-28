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Сколько зрителей смогут посетить матчи РПЛ: расклад по всем стадионам лиги

17:50
РПЛ со зрителями — уже летом? Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ со зрителями — уже летом? Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как ранее стало известно, Российская премьер-лига получила от Роспотребнадзора разрешение на проведения матчей со зрителями. На трибунах могут разместиться не более 10 процентов болельщиков от вместимости конкретного стадиона.

По информации «СЭ», руководство РФС считает, что данное разрешение должно самостоятельно трактоваться клубами РПЛ. 10-процентная квота на домашние матчи — принципиальное решение органов государственной власти, но то, как именно будут распределяться билеты, — прерогатива клубов.

Стадионы клубов премьер-лиги

Команда

Город

Стадион

Вместимость

10%

Зенит

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

67 800

6780

Кр.Советов

Самара

Самара Арена

45 000

4500

Ростов

Ростов-на-Дону

Ростов Арена

45 000

4500

Тамбов

Нижний Новгород

Нижний Новгород

45 000

4500

Спартак

Москва

Открытие Арена

44 571

4457

Сочи

Сочи

Фишт

43 700

4370

Краснодар

Краснодар

Краснодар

34 089

3409

ЦСКА

Москва

ВЭБ Арена

30 457

3046

Ахмат

Грозный

Ахмат Арена

30 200

3020

Локомотив

Москва

РЖД Арена

28 800

2880

Урал

Екатеринбург

Екатеринбург Арена

27 000

2700

Динамо

Москва

ВТБ Арена

25 716

2572

Рубин

Казань

Центральный

25 400

2540

Арсенал

Тула

Арсенал

19 241

1924

Уфа

Уфа

Нефтяник

15 132

1513

Оренбург

Оренбург

Газовик

7520

752

Турнир в Тинькофф РПЛ из-за пандемии коронавируса прерван с 17 марта. Чемпионат планируется возобновить в выходные с воскресеньем, 21 июня. Заключительный из 8 оставшихся туров назначен на 22 июля.

Также после 21 июня планируется доиграть Кубок — один четвертьфинал, два полуфинала и финал (25 июля).

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