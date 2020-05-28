Сколько зрителей смогут посетить матчи РПЛ: расклад по всем стадионам лиги

Как ранее стало известно, Российская премьер-лига получила от Роспотребнадзора разрешение на проведения матчей со зрителями. На трибунах могут разместиться не более 10 процентов болельщиков от вместимости конкретного стадиона.

По информации «СЭ», руководство РФС считает, что данное разрешение должно самостоятельно трактоваться клубами РПЛ. 10-процентная квота на домашние матчи — принципиальное решение органов государственной власти, но то, как именно будут распределяться билеты, — прерогатива клубов.

Стадионы клубов премьер-лиги

Команда Город Стадион Вместимость 10% Зенит Санкт-Петербург Санкт-Петербург 67 800 6780 Кр.Советов Самара Самара Арена 45 000 4500 Ростов Ростов-на-Дону Ростов Арена 45 000 4500 Тамбов Нижний Новгород Нижний Новгород 45 000 4500 Спартак Москва Открытие Арена 44 571 4457 Сочи Сочи Фишт 43 700 4370 Краснодар Краснодар Краснодар 34 089 3409 ЦСКА Москва ВЭБ Арена 30 457 3046 Ахмат Грозный Ахмат Арена 30 200 3020 Локомотив Москва РЖД Арена 28 800 2880 Урал Екатеринбург Екатеринбург Арена 27 000 2700 Динамо Москва ВТБ Арена 25 716 2572 Рубин Казань Центральный 25 400 2540 Арсенал Тула Арсенал 19 241 1924 Уфа Уфа Нефтяник 15 132 1513 Оренбург Оренбург Газовик 7520 752

Турнир в Тинькофф РПЛ из-за пандемии коронавируса прерван с 17 марта. Чемпионат планируется возобновить в выходные с воскресеньем, 21 июня. Заключительный из 8 оставшихся туров назначен на 22 июля.

Также после 21 июня планируется доиграть Кубок — один четвертьфинал, два полуфинала и финал (25 июля).