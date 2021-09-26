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Шварц — о победе над «Рубином»: «Когда вбегали в контратаки, могли забить третий гол»

16:55
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц считает, что команда могла забить больше в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

— У вас по ходу второго тайма не возникало ощущений, что может повториться матч с «Нижним Новгородом»? В концовке «Рубин» перехватил инициативу, даже забил гол, который в итоге не был засчитан.

— Я не могу сравнивать два этих матча, это совершенно разные встречи. Даже если мы берем, в частности, второй тайм, то сегодня мы на протяжении 30 минут продолжали играть с давлением, играли первым номером. После отборов, когда вбегали в контратаки, могли забить третий гол, но, к сожалению, этого не далось.

Нельзя забывать, что сегодня нам противостояла очень крепкая команда, которую нельзя списывать со счетов. Эта неделя была очень интенсивной, провели три встречи, учитывая матч в Ставрополе. В целом считаю, что все в порядке.

У «Динамо» в активе 19 очков и второе место в турнирной таблице.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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