Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский рассказал, почему он не стал главным тренером «Динамо».

-Правда ли, что могли сейчас быть главным тренером «Динамо», но не в Бресте, а в Москве?

— Интересно, что с нынешним спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем я очень хотел встретиться и обсудить его видение футбола еще в тот момент, когда он только расстался с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле». Однако не удалось — Желько не было в Германии, он уехал на родину. А увиделись нынешней зимой на сборах в Турции, когда Бувач получил пост в «Динамо» — «Кайрат» как раз проводил товарищеский матч с московским клубом. Перед игрой поговорили немного, а уже осенью раздался звонок от уважаемого специалиста с предложением обсудить возможность возглавить «Динамо». Было очень приятно такое внимание к моей персоне и лестные оценки со стороны человека с огромным опытом, которого называли мозгом в штабе одного из лучших тренеров в мире Юргена Клоппа.

— Почему не срослось?

— У меня оставалось несколько туров, чтобы написать историю с «Кайратом». Было бы неправильно в такой момент срываться с места по отношению к болельщикам, к команде и к руководителям, которые мне доверяют. Поэтому вполне логичен выбор в пользу Сандро Шварца, который был сразу готов принять команду. И которого к тому же Бувач тренировал в «Майнце» и отлично знает. Я достиг успеха в «Кайрате», желаю, конечно, достичь его и Шварцу в «Динамо». При этом футбольная жизнь непредсказуема, никто не знает, что случится завтра. Мы продолжаем общаться с Бувачем. Я не скрываю, что в дальнейшем хотел бы сделать шаг вперед — работать в России или еще где-то в Европе. (Константин Алексеев)