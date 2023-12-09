Шитов: «Конечно, есть амбиции вернуться в «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».

«Конечно, есть амбиции вернуться в «Спартак». Но сначала надо свою состоятельность доказывать — а потом уже думать о будущем. Кто выше закончит сезон — «Крылья» или «Спартак»? Провокационный вопрос, конечно (смеется). Будем делать все возможное, чтобы «Крылья». А поле покажет», — цитирует Sport24 Шитова.

После 17 туров «Спартак» с 27 очками занимает 7-е место, а «Крылья» идут на 5-й строчке — 28 очков.