Карпукас — о травме колена: «К началу сборов буду готов»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал «СЭ» о состоянии здоровья. 21-летний полузащитник пропустил заключительный матч года из-за травмы колена.

«Со мной все хорошо, все обошлось в негативном плане. К началу сборов буду готов. Получил травму боковой связки колена», — сказал Карпукас «СЭ».

В этом сезоне полузащитник провел 18 матчей и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.