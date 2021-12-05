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Сергей Степашин: «Решили немного расслабиться перед «Зенитом»

23:22
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу команды в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (2:0).

«Когда играем с преимуществом в два человека, то, конечно, хотелось бы забить больше, чтобы не переживать. Думаю, перед «Зенитом» мы решили немного расслабиться. Надеюсь, в следующее воскресенье (в игре с «Зенитом» — прим. «СЭ») будет настоящая игра «Динамо».

Да, я говорил, что «Динамо» рано думать о чемпионстве. Допускаю ли, что на зимний перерыв команда уйдет на первом месте? Все зависит от игры с «Зенитом». Они тоже сильная команда, которая после осечки с «Ростовом» будет биться до последнего. Что касается команды, убежден, «Динамо» будет в Лиге Европы. Это сто процентов", — рассказал Степашин «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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