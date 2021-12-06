Ордец: «Футболисты «Динамо» сделают все для победы над «Зенитом»
Ордец заявил, что футболисты «Динамо» сделают все для победы над «Зенитом»
10:15
Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
«Футболисты «Динамо» сделают все для победы над «Зенитом», — приводит слова Ордеца ТАСС. — Я в команде 2,5 года, мы за это время не были на втором месте. Есть шанс закончить эту часть на первой позиции, и мы будем делать все для этого. Играем дома, при наших болельщиках. Есть все шансы, чтобы хорошо сыграть. Отдадим все силы и будем надеяться на победу. Все в наших головах и ногах».
После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 37 баллами располагается на первой позиции.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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