Ордец: «Футболисты «Динамо» сделают все для победы над «Зенитом»

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Футболисты «Динамо» сделают все для победы над «Зенитом», — приводит слова Ордеца ТАСС. — Я в команде 2,5 года, мы за это время не были на втором месте. Есть шанс закончить эту часть на первой позиции, и мы будем делать все для этого. Играем дома, при наших болельщиках. Есть все шансы, чтобы хорошо сыграть. Отдадим все силы и будем надеяться на победу. Все в наших головах и ногах».

После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 37 баллами располагается на первой позиции.