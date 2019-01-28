Сергей Семак: "Вся запланированная работа на сборах была сделана, мы уложились"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 3-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Ростова" отметил, что его команда сумела выполнить всю необходимую работу на сборах. Он также добавил, что сейчас сложно говорить о позициях, так как идет заявка в Лигу Европы и просмотр некоторых игроков.

– Что касается функционального состояния, той работы, которая была запланирована, мы уложились, смогли сделать все, что было необходимо, – сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ". – Примерно тот же объем работы, который мы выполнили на наших первых сборах, летних. Разница небольшая, в сторону увеличения, за счет того, что игры гораздо ближе. Надо было больше поработать, потому что времени гораздо меньше.

– Вас не напрягает, что вы не до конца знаете, кто из игроков будет в вашем распоряжении на следующем сборе?

– Конечно, хотелось бы, чтобы мы полностью всех игроков, которые будут готовиться к официальным матчам, иметь уже сейчас. Но на этих сборах, по крайней мере, есть другие задачи – прежде всего, функциональное состояние игроков. Еще будем смотреть. Смотрим игроков, которых нужно больше всего посмотреть. Тех, кого знаем, не смотрим так много, смотрим на их функциональное состояние. На данный момент, учитывая, что есть травмы, сложно говорить о позициях, которые будут основными. Есть несколько позиций, но не более того.

Конечно, нужно будет кого-то дозаявлять в Лигу Европы, мы сейчас на низком старте, ждем, решаются все организационные вопросы. 1 февраля мы уже будем понимать, кто в нашем распоряжении. Заявка в Лигу Европы будет отправлена. Будем уже планомерно готовиться к матчам, сыграем две игры в Испании, где нужно играть тем составом, которым будем играть в первом матче.

"Ростов" – "Зенит": Кубок в Катаре, онлайн-трансляция, 28 января, начало – в 20.00 (мск).

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