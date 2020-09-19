Сергей Семак: «Недостаточно хорошо сыграли для победы, поэтому результат такой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен игрой команды в матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:1).

— Самое главное, что не получилось, это выиграть. Качество нашей игры было далеко от идеального, желаемого, — сказала Семак в эфире «Матч Премьер». — Недостаточно хорошо сыграли для победы, поэтому результат такой.

Надо было контролировать мяч увереннее. И забивать второй мяч. 1:0 — это не то преимущество, которое позволяет комфортно довести матч до победы.

Спад? Никаких проблем. Мы много играем на выезде. Набрали достаточное количество очков. Нужно улучшать игру, чтобы бороться за первое место.