Сергей Гуренко: "Локомотив" сумеет успешно выступить в этом сезоне"

Экс-полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко считает, что его бывшая команда сможет успешно выступить в этом сезоне. В 4-м туре чемпионата России красно-зеленые сыграют с "Крыльями Советов".

– Нельзя ровно пройти весь сезон, – цитируют "Известия" Гуренко. – У "железнодорожников" хороший подбор игроков, плюс в команде всегда дают шанс молодежи проявить себя. Поэтому в какие-то моменты приходится чем-то жертвовать. Но я уверен, что "Локомотив" сумеет успешно выступить в этом сезоне. Что касается предстоящего матча с "Крыльями", уже было немало доказательств, что в этом сезоне слабых команд нет. Любой коллектив может навязать бой даже лидерам. Надо одинаково настраиваться на всех и играть каждый матч на максимуме, тогда будет результат.

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