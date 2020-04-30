Сергей Анохин: «Торпедо» и «Чертаново» должны играть в РПЛ. Лигу надо расширить до 20 клубов»

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин в разговоре «СЭ» предложил решение для ситуации в Футбольной национальной лиге.

На сегодняшнем совещании большинство руководителей клубов проголосовали за досрочное завершение первенства. По одному из вариантов развития событий в профессиональном футболе, разработанных в РФС, премьер-лигу могут пополнить два лидера ФНЛ на момент приостановки сезона — «Ротор» и «Химки».

— Как восприняли решение большинства клубов ФНЛ досрочно завершить чемпионат? — вопрос Анохину.

— ФНЛ вправе принимать любые решения. Хочется узнать, участвовали ли в голосовании снявшиеся с чемпионата «Армавир» и «Луч» и вторые команды «Краснодара» и «Спартака»? В приоритете у нашего футбола не только целостность ФНЛ и коммерческая составляющая РПЛ. Надо помнить, что «Чертаново» получил от РФС статус регионального центра подготовки футболистов. Эта элитная академия 12 лет шла к в премьер-лиге и готова играть там собственными воспитанниками. «Торпедо» — самобытная команда с богатой историей и одними из самых эмоциональных и ярких болельщиков в России. Достаточно посмотреть на состав и главного тренера. Руководство клуба потратило за последние годы большие деньги, чтобы возродить клуб и вернуть ее на высший уровень.

Я призываю общественность и моих коллег дать шанс «Торпедо» и «Чертаново» поучаствовать в РПЛ. Я предлагаю расширить лигу до 20 команд, потому что «Ротор» и «Химки» — достойные клубы, и по спортивному принципу имеют право участвовать в премьер-лиге. Но также я не отказываюсь от идеи провести мини-турнир за право повышения в классе. Я надеюсь, что на уровне исполкома РФС пройдет расширенное совещание по этому вопросу.

— Сколько клубов должно сыграть в мини-турнире? Может его провести в Москве?

— Здоровье футболистов — первоочередная задача. Мини-турнир стоит проводить в одном месте при участии медицинского персонала. Москва совершенно спокойно может его принять и обеспечить безопасность. Хотя высказываться на эту тему лучше Роспотребнадзору.

— Окончательное решение по поводу ФНЛ примут на заседании исполкома 15 мая. «Торпедо» и «Чертаново» сохраняют шансы попасть в РПЛ?

— Как у президента Московской федерации футбола у меня достаточно аргументов в пользу участия «Торпедо» и «Чертаново» в Российской премьер-лиге. Ребята и команды стремились там оказаться и готовы там выступать. Я постараюсь убедить коллег, чтобы московским клубами предоставили такой шанс. Аргументов масса, но посмотрим, как будет развиваться динамика заболеваемости и какое решение наши власти примут 11 мая по поводу продления карантина. (Евгений Белоусов)