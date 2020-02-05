Семин прокомментировал повреждение Антона Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Спартаком» (1:1, 4:2 — по пен.) в матче второго тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги встречи.

— Мало замен? Мы уже должны немножко больше играть, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Подошла та ситуация, когда игроки должны выходить на другой уровень, поэтому они получили больше игрового времени. Неудачное начало второго тайма? Я думаю, что дело в «Спартаке». Они были быстрее, чем наши игроки. Но потом, в дальнейшем, мы переломили игру. Был равный второй тайм.

Забитый мяч Игнатьева? По атаке Влад пошел до конца, поэтому он оказался там, когда забивал гол. Хорошая передача и насыщение штрафной красно-белых.

Состояние Антона Миранчука? По-моему, ситуация более менее нормальная. Ушиб того места, где был перелом. Вторичного перелома нет.

Для себя этот цикл сделали игровым. Будем в большей степени играть основными игроками. Гильерме, может быть, будет играть в следующем матче.

Стало известно, на какой срок выбыл Антон Миранчук