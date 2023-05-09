Семак: «Не планировал уходить из «Зенита». Зачем мне это?»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из клуба этим летом.

«У меня действующий контракт с «Зенитом», а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» — цитирует «РБ Спорт» Семака.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.