Семак рассказал, следит ли за развитием событий на Олимпиаде в Токио

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что на Олимпийских играх в Токио следит только за сборной Бразилии, за которую выступает хавбек команды Малком.

«К сожалению, ничего не смотрел — слежу только за медалями, которые зарабатывают наши спортсмены. Конечно, мы все переживаем, радуемся успехам и поздравляем с победами. Что касается времени на то, чтобы посмотреть какие-то соревнования онлайн, его хватает только на футбол. В частности, на сборную Бразилии, которой мы уделяем более пристальное внимание», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Сегодня, 28 июля, Бразилия обыграла Саудовскую Аравию и вышла в плей-офф.