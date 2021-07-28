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Семак рассказал, следит ли за развитием событий на Олимпиаде в Токио

15:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что на Олимпийских играх в Токио следит только за сборной Бразилии, за которую выступает хавбек команды Малком.

«К сожалению, ничего не смотрел — слежу только за медалями, которые зарабатывают наши спортсмены. Конечно, мы все переживаем, радуемся успехам и поздравляем с победами. Что касается времени на то, чтобы посмотреть какие-то соревнования онлайн, его хватает только на футбол. В частности, на сборную Бразилии, которой мы уделяем более пристальное внимание», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Сегодня, 28 июля, Бразилия обыграла Саудовскую Аравию и вышла в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-28-sergey-semak-na-segodnyashniy-den-azmun-igrok-zenita-na-sto-protsentov.htm

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