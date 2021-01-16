Семак рассказал, почему «Спартак» отказался играть с «Зенитом» в ОАЭ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом сборов в Дубае отметил, что красно-белые отказались сыграть с сине-бело-голубыми на втором сборе.

— Почему клуб выбрал ОАЭ для сборов? — вопрос Семаку.

— Катар, куда мы ездили раньше, закрыт. Сложная ситуация в Европе, где страны часто меняют требования. Мы решили, что Эмираты в этом отношении будут поспокойнее. Тем более что тут климат подходящий. Мы готовили первый сбор за три месяца, и на тот момент нам этот вариант показался наиболее правильным.

— Вернется ли команда в Санкт-Петербург после первого сбора?

— Думали над разными вариантами, рассматривали Турцию, выбирали. В данной ситуации лучше делать как можно меньше перемещений. Все-таки приняли решение остаться на том же месте и на второй сбор.

— Планируется ли матч со «Спартаком» на втором сборе?

— Нет. «Спартак» отказался. Мы предложили, но у красно-белых своя программа, они не смогут с нами встретиться.

(Гоша Чернов)