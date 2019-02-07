Семак рассказал о травмах игроков "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что несколько игроков петербургского клуба испытывают проблемы со здоровьем. В их число вошли полузащитники Олег Шатов, Далер Кузяев и Александр Ерохин.

- Что касается Шатова, то действительно у него есть сложности, которые часто возникают неожиданно, прогнозировать что-то сложно, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - К сожалению, сейчас к Шатову добавились Кузяев и Ерохин. Ждем, насколько и когда они смогут нам помочь. К сожалению, все они – игроки с российским паспортом.

Что касается возвращения Юры Жиркова, то мы пытаемся его встраивать, ждем, надеемся, что он все-таки поможет нам, что травма, которая у него была, не будет его беспокоить. Он - игрок для нас очень важный. Искренне надеемся на то, что здоровье позволит ему сыграть и помочь нашей команде.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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