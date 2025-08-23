Семак получил специальный подарок за 300 матчей на посту главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил памятный подарок по случаю 300 матчей во главе питерской команды, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Специальный подарок 49-летнему специалисту после матча 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (4:0) вручил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Юбилейной для него стала игра с «Ахматом» (0:1) в 4-м туре чемпионата России, которая состоялась 9 августа в Грозном.

Под руководством Семака «Зенит» завоевал 13 трофеев, шесть раз став чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России и пять раз — победителем Суперкубка страны.