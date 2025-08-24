Антон Миранчук ответил на критику президента «Сьона»

Новичок московского «Динамо» Антон Миранчук ответил на слова президента «Сьона» про то, что хавбеку нужно больше бегать.

— Как вы восприняли высказывания президента «Сьона», что в Швейцарии нужно больше бегать?

— Не знаю, чем это обосновано. Если посмотреть мои цифры, там все хорошо по пробегу без мяча.

После перехода Миранчука в «Динамо» президент «Сьона» Кристиан Константин отметил: «Я думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать»

(Денис Клесарев)