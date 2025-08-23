Шпилевский — о поражении от «Динамо»: «Не хватало желания, страсти»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче 6-го тура РПЛ.

— Разочарованы результатом. Пропустили мячи из-за индивидуальных ошибок, — начал тренер. — После замен не было шансов. Не хватало желания, страсти.

— Что вам не хватает?

— Не могу говорить что-то публично. Мы нуждаемся в усилении. Разница видна в реализации моментов. Я знал куда шел. Я не собираюсь сдаваться

— Есть проблемы с дисциплиной?

— Ребята привыкли играть в другой футбол. На постройку новой игры требуется время. Надо быть открытым к новым вещам. Надо тренироваться и стараться. Легче всего сказать, что чего-то не хватает. Мы не сдаемся.

— Когда вы вернетесь в Нижний Новгород?

— Нам обещали 1 октября.

В следующем туре «Пари НН» на выезде сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 30 августа.