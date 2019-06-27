"Сантос" хочет арендовать у "Зенита" Эрнани

Полузащитник "Зенита" Эрнани может вернуться в Бразилию. Как сообщает Gazeta Esportiva, в услугах 25-летнего хавбека заинтересован "Сантос", который уже якобы ведет переговоры об аренде Эрнани на один год. Главный тренер "Сантоса" Хорхе Сампаоли попросил руководство клуба подписать этого хавбека, чья стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Эрнани перешел в "Зенит" в 2016 году за 8 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В сезоне-2017/18 году бразильца арендовал французский "Сент-Этьен".

В прошлом сезоне в составе "Зенита" Эрнани провел 14 матчей в чемпионате России, забив один мяч.