Сан-Марино — Россия: все голы матча
Сборная России играет против Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Голами отметились хавбеки Далер Кузяев и Алексей Миранчук, защитник Сергей Петров и нападающий Алексей Ионов.
3-я минута, гол Кузяева
Дебютный гол Далера Кузяева за сборную России.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2019
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19-я минута, гол Петрова
? Сергей Петров впервые отличился в составе сборной России.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2019
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49-я минута, гол Алексея Миранчука
? Гол Алексея Миранчука в самом начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2019
? #СанМариноРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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56-я минута, гол Ионова
? Дальний удар Алексея Ионова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2019
? #СанМариноРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира