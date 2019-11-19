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Сан-Марино — Россия: все голы матча

19 ноября 2019, 23:54
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Сборная России играет против Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Голами отметились хавбеки Далер Кузяев и Алексей Миранчук, защитник Сергей Петров и нападающий Алексей Ионов.

3-я минута, гол Кузяева

19-я минута, гол Петрова

49-я минута, гол Алексея Миранчука

56-я минута, гол Ионова

Сан-Марино — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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