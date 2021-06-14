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Руй Витория поблагодарил за работу Доменико Тедеско

11:45
Руй Витория. Фото Instagram
Руй Витория. Фото Instagram
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Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о работе Доменико Тедеско, который возглавлял клуб до него.

«Хочу сказать прежнему главному тренеру «Спартака» большое спасибо за проделанную работу, она была очень важна и ценна. Футбол — это всегда эмоции. Где-то их можно показать, а где-то важно сохранять спокойствие. Что касается нас, то мы в первую очередь верим в своих футболистов, в людей, которые нас окружают, и в свои силы. Впрочем, пока это в любом случае только слова. Главное — что получится на деле!» — цитирует Виторию официальный сайт «Спартака».

Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая. По итогам минувшего сезона клуб занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-14-ruy_vitoriya_ponimayu_chto_takoye_spartak_i_veryu_v_svoi_sily/

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