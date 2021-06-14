Руй Витория поблагодарил за работу Доменико Тедеско

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о работе Доменико Тедеско, который возглавлял клуб до него.

«Хочу сказать прежнему главному тренеру «Спартака» большое спасибо за проделанную работу, она была очень важна и ценна. Футбол — это всегда эмоции. Где-то их можно показать, а где-то важно сохранять спокойствие. Что касается нас, то мы в первую очередь верим в своих футболистов, в людей, которые нас окружают, и в свои силы. Впрочем, пока это в любом случае только слова. Главное — что получится на деле!» — цитирует Виторию официальный сайт «Спартака».