Руй Витория поблагодарил за работу Доменико Тедеско
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о работе Доменико Тедеско, который возглавлял клуб до него.
«Хочу сказать прежнему главному тренеру «Спартака» большое спасибо за проделанную работу, она была очень важна и ценна. Футбол — это всегда эмоции. Где-то их можно показать, а где-то важно сохранять спокойствие. Что касается нас, то мы в первую очередь верим в своих футболистов, в людей, которые нас окружают, и в свои силы. Впрочем, пока это в любом случае только слова. Главное — что получится на деле!» — цитирует Виторию официальный сайт «Спартака».
Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая. По итогам минувшего сезона клуб занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-06-14-ruy_vitoriya_ponimayu_chto_takoye_spartak_i_veryu_v_svoi_sily/
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