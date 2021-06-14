Руй Витория поделился своими планами работы в «Спартаке»
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о планах работы в московском клубе.
«Очень рад оказаться в «Спартаке», рад этому новому проекту. Хочу поскорее начать работу. Долгое время готовились к «Спартаку», анализировали команду. Ждем дня, когда познакомимся с командой, с футболистами и начнем подготовку на сборах. Детально познакомились с чемпионатом России, узнали игроков. Лично еще никого не видели, но тем не менее с нетерпением ждем, когда начнем работать.
Хотел бы поздравить «Спартак» с отличными результатами, достигнутыми в прошлом сезоне. Однако все это уже в прошлом, нужно начинать новую страницу. Безусловно, мы хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие команды», — сказал Витория в интервью пресс-службе «Спартака».
Руй Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.
Результаты опроса
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