Руй Витория поделился своими планами работы в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о планах работы в московском клубе.

«Очень рад оказаться в «Спартаке», рад этому новому проекту. Хочу поскорее начать работу. Долгое время готовились к «Спартаку», анализировали команду. Ждем дня, когда познакомимся с командой, с футболистами и начнем подготовку на сборах. Детально познакомились с чемпионатом России, узнали игроков. Лично еще никого не видели, но тем не менее с нетерпением ждем, когда начнем работать.



Хотел бы поздравить «Спартак» с отличными результатами, достигнутыми в прошлом сезоне. Однако все это уже в прошлом, нужно начинать новую страницу. Безусловно, мы хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие команды», — сказал Витория в интервью пресс-службе «Спартака».