Руководство «Локомотива» не хочет отпускать Баринова в летнее трансферное окно

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не намерен расставаться с капитаном команды Дмитрием Бариновым, несмотря на имеющееся предложение от греческого АЕКа.

Руководство клуба не готово продать Баринова, которого считает важным игроком команды, за несколько недель до закрытия трансферного окна в России.

23 августа «Чемпионат» сообщил, что Баринов согласовал условия личного контракта с АЕКом. Переход игрока будет зависеть от возможности клубов договориться.

28-летний игрок выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026-го