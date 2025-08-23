Гафин — о победе «Динамо» над «Пари НН»: «Надеемся, что закрепим этот успех в следующий матчах»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча бело-голубых с «Пари НН» (3:0) в 6-м туре РПЛ выразил надежду, что команда продолжит победную тенденцию.

«Наши болельщики, команда — все долго ждали победу. То, что мы сегодня победили не должно быть сюрпризом, при все уважении к сопернику. Мы надеемся, что этот успех закрепим в следующий матчах, будем продолжать победную тенденцию», — сказал Гафин.

«Динамо» прервало трехматчевую серию без побед в РПЛ и с 8 очками поднялось на восьмое место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Спартак» (8).

Следующий матч в чемпионате России бело-голубые проведут 31 августа против махачкалинского «Динамо».

(Денис Клесарев)