Руденко рассказал о желании закрепиться в основе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Руденко, проведший минувший сезон на правах аренды в «Сочи», поделился впечатлениями от работы с основным составом на старте летнего предсезонного сбора.

«Приятно, что привлекли к первой команде. Появился шанс себя показать, буду цепляться зубами и доказывать! В «Сочи» хотелось играть чаще, но я не обижался, работал, и в конце сезона мне стали больше доверять. Теперь хочу закрепиться в «Спартаке», — цитирует Руденко официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 Руденко принял участие в 24 матчах за «Сочи», в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» будет готовиться к сезону-2021/22 на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведет там несколько товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).