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Айртон: «Если «Спартак» хочет выиграть что-то стоящее, нужно как следует подготовиться на сборах»

22:25
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Защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлением от начала летнего предсезонного сбора.

— Отпуск закончился, с семьями побыли, а теперь пора потрудиться, — цитирует Айртона официальный сайт клуба. — Сложно, но если в предстоящем сезоне мы хотим выиграть что-то стоящее, нужно как следует подготовиться на сборах.

— Впервые с момента перехода в «Спартак» ты говоришь с тренерским штабом на одном языке. Уже ощутил плюсы такого эксклюзива?

— Да, раньше приходилось обращаться за помощью к переводчику, если чего-то не понимал по ходу тренировки, а теперь рядом всегда кто-то из португалоговорящих тренеров. Это заметно облегчает работу.

«Спартак» 24 мая объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года. Специалист сменил на посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

«Спартак» будет готовиться к сезону-2021/22 на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведет там несколько товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-18-nabirayem_oboroty_dve_trenirovki_v_den_ayrton_i_rudenko__o_nachale_sbora/

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