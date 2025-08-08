«Рубину» предложили рассмотреть кандидатуру албанского хавбека из «Лечче»
Как стало известно «СЭ», албанский футболист Юльбер Рамадани предложен «Рубину».
Ориентировочная сумма, которую хотел бы «Лечче» получить за него, — 600-700 тысяч евро.
Рамадани выступает за итальянскую команду с 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Контракт 29-летнего игрока с «Лечче» рассчитан до лета 2026 года.
«Рубин» набрал 7 очков в первых трех матчах РПЛ сезона-2025/26 и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Новости