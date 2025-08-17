«Рубин» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 17 августа

«Рубин» и «Ростов» сыграют в 5-м туре чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Матч на «Ак Барс Арене» в Казани начнется в 15.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 15:45. Ак Барс Арена (Казань)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

После четырех туров чемпионата России «Рубин» занимает шестое место с 7 очками, предыдущим соперником казанцев был ЦСКА (1:5). У «Ростова» — 3 очка и 13-я строчка, в предыдущем туре желто-синие обыграли «Пари НН» (1:0).