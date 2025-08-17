«Акрон» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 17 августа

«Акрон» и «Оренбург» сыграют в пятом туре чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 13.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 13.25 мск, за 5 минут до игры.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Акрон» — «Оренбург» можно в матч-центре нашего сайта.

После четырех туров чемпионата России «Акрон» занимает седьмое место с 6 очками, предыдущим соперником тольяттинцев было махачкалинское «Динамо» (1:1). У «Оренбурга» — 2 очка и 14-я строчка, в предыдущем туре оренбуржцы уступили «Краснодару» (0:1).