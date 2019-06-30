"Рубин" проиграл "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче

"Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович.
Товарищеский матч
"Рубин" - "Нижний Новгород" - 0:1 (0:0)
Гол: Игнатович, 90.
"Рубин": Дюпин, Денисов, Сорокин, Данченко, Микушин, Акбашев, Башкиров, Подберезкин, Сутормин, Коновалов, Сагитов.
Удаление: Морозов (Нижний Новгород), 84.
30 июня. Казань. Стадион "База ФК Рубин".
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