18:55 | Футбол — РПЛ

"Рубин" проиграл "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче

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"Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович

Товарищеский матч

"Рубин" - "Нижний Новгород" - 0:1 (0:0)

Гол: Игнатович, 90. 

"Рубин": Дюпин, Денисов, Сорокин, Данченко, Микушин, Акбашев, Башкиров, Подберезкин, Сутормин, Коновалов, Сагитов.

Удаление: Морозов (Нижний Новгород), 84. 

30 июня. Казань. Стадион "База ФК Рубин".

Рубин - Нижний Новгород

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