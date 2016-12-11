"Рубин" предложил "Локо" обмен Миранчука на Кверквелия

По информации "СЭ", казанский "Рубин" сделал официальное предложение "Локомотиву" по переходу полузащитника Алексея Миранчука.
В качестве одной из составляющих сделки предложен защитник "Рубина" Соломон Кверквелия. Грузинский защитник, имеющий контракт с "Рубином" до середины 2019 года, в текущем сезоне провел лишь один матч в основном составе – в турнире на Кубок России. В чемпионате Кверквелия ни провел ни одного матча. В услугах Кверквелия также заинтересован тульский "Арсенал", но наиболее вероятен все же вариант с "Локо".
Жорик из Тюмени
ДжЫмкО Согласен. И грузины, и армяне в Локо Сёмина были на лидирующих позициях. Так что, думаю, попробовать можно, тем более, у Лёхи явный регресс. Только монеты в голове.
14:14
Perry_Garr
и еще Биляша, который Динияр, на Промяса выменяйте!! но за Промяса доплату могут не дать.. так на так придется отдать..
21:18 11 декабря
lokofanat
Зачем нам вообще ещё один легионер? У нас не настолько много россиян в основе.
21:11 11 декабря
ДжЫмкО
У Семина всегда грузины в Локомотиве были - Джанашия, Асатиани, еще можно вспомнить если покопаться) Так что возьмут точно)
19:45 11 декабря
458
А зачем Кверквелия Локо? Локо нападающий нужен).
19:31 11 декабря
Константин Срулевич Наумов
Зачем Рубину Миранчук? Меняйте Кверквелия сразу на Фалькао, Монако клуб богатый, доплатит разницу
18:58 11 декабря
Паснаход
Да, Кверквелия производил неплохое впечатление, когда был в составе.
18:56 11 декабря
Паснаход
Ладно, кот в мешке, конечно, но давайте попробуем Миранчука.
18:55 11 декабря
Морозов95
защ кстати очень даже не плохой, посмотрите матчи за сборную (понаблюдайте за игрой), в том числе и за рубин, мне лично до сих пор не понятно, чем руководствовался испанец, когда вывел его из состава (не понятно что своих корешей привез), но соломон как минимум ни хуже никого из тех, кто сейчас играет, на мой взгляд даже лучше!
18:55 11 декабря
Jean4
Солобон =)))
18:30 11 декабря
andreichf
легионер, защитник не сыгравший ни единого матча за сезон безусловно сильное приобретение )))
18:29 11 декабря
torpedon_
В. Якунин "Мы взяли тренера, который был лучшим тренером Европы и вторым в мире". про Билича )) Может и О. Белозеров тоже думает , что Кверквелия второй защитник в мире))))
18:21 11 декабря
Букер
татары чак-чака объелись??
18:16 11 декабря
torpedon_
Хитры татары )
18:16 11 декабря