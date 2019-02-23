"Рубин" и "Динамо" сыграли вничью

"Рубин" и "Динамо" завершили товарищеский матч вничью (2:2). У казанского клуба отличились Александр Бухаров и Артур Сагитов. У "Динамо" забивали Евгений Луценко и Жоаузинью.

Товарищеские матчи. Клубы

"Рубин" - "Динамо" - 2:2 (1:1)

Голы: Бухаров, 12 (1:0). Луценко, 25 (1:1). Жоаузинью, 86 (1:2). Сагитов, 87 (2:2).

"Рубин": Бабурин, Микушин, Гранат, Устинов, Абдуллин (Степанов, 62), Камболов (И.Коновалов, 68), Могилевец, Башкиров, Байрамян (Полоз, 23), Подберезкин (Пантелеев, 69), Бухаров (Сагитов, 62).

"Динамо": Шунин, Морозов, Евгеньев, Козлов, Шуньич, Тетте, Юсупов, Черных, Жоаузинью, Марков, Луценко.

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