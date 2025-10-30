РПЛ представит стратегию развития до 2030 года на форуме «Россия — спортивная держава»
5 ноября Российская премьер-лига представит стратегию развития, рассчитанную на следующий цикл — с 2026 по 2030 год. Презентация состоится в рамках сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». РПЛ впервые примет участие в форуме, а также выступит в качестве генерального партнера мероприятия.
Презентацию стратегии развития РПЛ проведет президент лиги Александр Алаев.
Также в сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» примут участие генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления — исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
«Впервые в истории стратегия РПЛ сформирована силами самой лиги и клубов. Если раньше мы привлекали внешних подрядчиков, которые с нуля погружались в футбольный контекст, то теперь управляли процессом самостоятельно. Мы не просто собрали лучшие идеи — мы аккумулировали опыт и экспертизу РПЛ и всех клубов, учли вызовы индустрии и выстроили общий фундамент для роста. Над документом работали более 60 лучших экспертов из всех клубов.
Бюро исполкома РФС уже утвердило нашу стратегию на заседании в октябре. Теперь на форуме «Россия — спортивная держава» мы представим ее всему спортивному сообществу и публике. Наша цель неизменна — создавать футбольный продукт высшего уровня, который вдохновляет и радует широкую аудиторию, привлекает и развивает лучших футболистов и с которым счастливы ассоциироваться партнеры и спонсоры», — заявил президент Алаев.
Отметим, что презентация стратегии и дискуссия в рамках сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» будут транслироваться в прямом эфире на ресурсах Фонда Росконгресс.
Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0