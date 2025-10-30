Экс-тренер «Зенита» Бурова рассказала, как футболисты изощрялись на тренировках по видеосвязи во время пандемии
Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» вспомнила времена работы в «Зените» в период пандемии коронавируса.
— Вы также прошли через период коронавируса. Как контролировать футболистов удаленно?
— У нас проходили ежедневные тренировки онлайн. Мы открывали Zoom-звонок: составлялось расписание, я проводила занятия. Все, что было у нас на базе, перенесли на дома игроков. В тот период, помню, восстанавливались еще с Мамманой после вторых крестов. Аргентинец отстроил целый тренажерный зал — и ежедневно проводили по два-два с половиной часа на онлайн-тренировках.
Обязательное условие во время командных тренировок — чтобы тебя было видно. Некоторые изощрялись: им не хотелось тренироваться, и они ставили камеру так, что в кадр попадала только часть головы, начинали очень интенсивно дышать, как будто бы выполняя упражнения. Было смешно.
Но больше всего доставалось моему мужу. И надо сказать, что он в тот момент находился в великолепной форме. Потому что, когда я формировала программу занятия, первое пробное проводила с ним, а уже потом мы работали с командой.
— У вас было ваше окошко и еще, условно, 23 футболиста?
— Нет, и весь тренерский состав тренировался. Были все. Абсолютно.
— Кто все же больше всех халтурил?
— Думаю, что и без моих подсказок вы понимаете, кто.
26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с клубом Серии А «Фиорентина».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0