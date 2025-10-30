Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

30 октября 2025, 18:20

Экс-тренер «Зенита» Бурова рассказала, как футболисты изощрялись на тренировках по видеосвязи во время пандемии

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» вспомнила времена работы в «Зените» в период пандемии коронавируса.

— Вы также прошли через период коронавируса. Как контролировать футболистов удаленно?

— У нас проходили ежедневные тренировки онлайн. Мы открывали Zoom-звонок: составлялось расписание, я проводила занятия. Все, что было у нас на базе, перенесли на дома игроков. В тот период, помню, восстанавливались еще с Мамманой после вторых крестов. Аргентинец отстроил целый тренажерный зал — и ежедневно проводили по два-два с половиной часа на онлайн-тренировках.

Обязательное условие во время командных тренировок — чтобы тебя было видно. Некоторые изощрялись: им не хотелось тренироваться, и они ставили камеру так, что в кадр попадала только часть головы, начинали очень интенсивно дышать, как будто бы выполняя упражнения. Было смешно.

Но больше всего доставалось моему мужу. И надо сказать, что он в тот момент находился в великолепной форме. Потому что, когда я формировала программу занятия, первое пробное проводила с ним, а уже потом мы работали с командой.

— У вас было ваше окошко и еще, условно, 23 футболиста?

— Нет, и весь тренерский состав тренировался. Были все. Абсолютно.

— Кто все же больше всех халтурил?

— Думаю, что и без моих подсказок вы понимаете, кто.

Александр Кокорин, Давида Де&nbsp;Хеа и&nbsp;Мария Бурова.«В «Фиорентине» Кокорина все знают и вспоминают. А де Хеа здоровается по-русски». Интервью российского тренера «фиалок» Марии Буровой

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с клубом Серии А «Фиорентина».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Зенит
Мария Бурова
Читайте также
Пользователей Android предупредили о новом вредоносном ПО
Южная Корея предлагает мир Пхеньяну. Что нужно знать
Что ждет Батракова в «Галатасарае»? У возможного трансфера много плюсов для Алексея
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
В Москве пресекли сбыт контрафактного кофе на миллионы рублей
«Барселона» — верный выбор Родри. Он даст команде баланс и спокойствие
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Дугласа Сантоса заявил, что восстановление игрока после травмы займет более четырех недель

РПЛ представит стратегию развития до 2030 года на форуме «Россия — спортивная держава»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости