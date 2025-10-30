Первак заявил, что «Зенит» предлагал «Спартаку» Глушенкова за 7 миллионов евро
«Зенит» предлагал «Спартаку» приобрести нападающего Максима Глушенкова, сообщил бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак.
По словам Первака, это произошло около года назад, когда у Глушенкова были разногласия в «Зените».
«Первое предложение было «Спартаку». За семь миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже», — цитирует Первака Legalbet.
Глушенков уже выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 годы. Летом 2024 года форвард перешел из «Локомотива» в «Зенит». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Legalbet
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|0
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|9
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3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
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|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
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|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
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|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
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|4
|1
|1
|2
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|4
|
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|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
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|22.08
|15:30
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|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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