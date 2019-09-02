РПЛ опубликует календарь с 9 по 19 тур 5 сентября

Руководство РПЛ сообщило, когда будет опубликован календарь чемпионата России на осенне-зимний период.

— Мы ждем письма от клубов, осталось еще два клуба. Потом обсудим все даты. И уже с основным вещателем встречаемся и вместе обсуждаем даты. Думаю, на этой неделе будет календарь точно, — сообщил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

— Думаю, числа 5-го мы объявим, — объявил глава РПЛ Сергей Прядкин.(Александр Рогулев)

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