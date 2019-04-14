"Ростов" сыграет в синем против "Спартака". Москвичи – в белом

"Ростов" и "Спартак" определились с формой на матч 23-го тура чемпионата России, информируют официальные Твиттеры команд. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 19.00 (мск).
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. "Ростов" с 32 баллами – 7-й.
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🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 14 апреля 2019 г.
Форма команд на сегодня
Игра близко!#РостовСпартак pic.twitter.com/H7j6o7WdE8
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