"Ростов" сыграет в синем против "Спартака". Москвичи – в белом

"Ростов" и "Спартак" определились с формой на матч 23-го тура чемпионата России, информируют официальные Твиттеры команд. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 19.00 (мск).

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. "Ростов" с 32 баллами – 7-й.

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