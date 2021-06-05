Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий впервые посетил строящийся стадион своей футбольной школы в Волгограде.

«Слуцкий не только проконтролировал процесс строительства, но и совершил первый символический розыгрыш мяча, а также пробил первый пенальти «Бомбонеры», — говорится в сообщении.

В октябре 2020 года Слуцкий сообщил, что в Волгограде на его собственные средства началось строительство стадиона «Бомбонера» для его футбольной школы.