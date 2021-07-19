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Судейство

Кашшаи рассчитывает, что ВАР в РПЛ будет работать быстрее

14:30
Экран для арбитров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Экран для арбитров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о работе видеоарбитров на матчах российской премьер-лиги.

— Будет ли ВАР использоваться на всех матчах РПЛ?

— Зависит от расписания. У нас есть возможность использовать ВАР на четырех матчах в день. Думаю, мы сможем использовать ВАР на всех играх. Мне кажется, это будет справедливо. Видеоарбитры минимизируют ошибки. Судьи рады, что они появились, ведь это дополнительная поддержка в принятии решений.

— На Евро ВАР работал очень быстро. Когда у нас решения будут приниматься так же быстро?

— Когда мы начинали работать с ВАР, было очень много дискуссий по поводу ускорения процесса просмотра эпизодов. Сейчас ситуация стала лучше, и уже не ведется столько разговоров о том, что процесс слишком медленный. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится. Нужно понимать, что пяти секунд может быть недостаточно для просмотра того или иного эпизода. Наш приоритет — точность. Лучше проверить два раза, чем что-то упустить. Мы будем стремиться к тому, чтобы процесс просмотра повторов стал быстрее, но при этом сохранять качество принимаемых решений.

По информации «СЭ», один из специалистов из Италии может возглавить департамент судейства РФС, второй — стать куратором проекта ВАР.

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Гоша Чернов все материалы автора

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