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Сегодня, 09:25

Российские клубы вошли в топ-10 стран по расходам на трансферы в 2022 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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ФИФА опубликовала ежегодный отчет по трансферам, где Россия заняла 10-е место в списке стран по расходам на трансферы в 2022 году.

Англия лидирует в этом списке, потратив почти 2,199 миллиарда долларов, заработав 600,5 миллиона долларов. На втором месте Италия (617,8 миллиона), на третьем — Испания (460,5 миллиона). Россия занимает десятую строчку, потратив 143,1 миллиона долларов и заработав 57,4 миллиона.

Больше всех на трансферах заработала Франция (740,3 миллиона). На втором месте Германия (639,3 миллиона). Замыкает тройку Италия (617,8 миллиона).

Полный список стран по тратам на трансферы выглядит следующим образом:

1. Англия (2,199 миллиарда долларов),

2. Италия (673,3 миллиона долларов),

3. Испания (592,3 миллиона долларов),

4. Франция (545,3 миллиона долларов),

5. Германия (537,6 миллиона долларов),

6. Нидерланды (198,1 миллиона долларов),

7. Бельгия (194,2 миллиона долларов),

8. США (181,5 миллиона долларов),

9. Португалия (174,6 миллиона долларов),

10. Россия (143,1 миллиона долларов).

Источник: https://digitalhub.fifa.com/m/2ee0b8943684e25b/original/FIFA-Global-Transfer-Report-2022.pdf
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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 - : -
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5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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