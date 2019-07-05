"Россия - это не Москва и Санкт-Петербург". Газизов ответил Федуну

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов ответил владельцу "Спартака" Леониду Федуну на заявление о необходимости сократить премьер-лигу. Ранее клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Федун же в интервью "СЭ" сказал, что экономически выгодно сокращать ее до 10-12 клубов.

- Есть такие люди, которые говорят: "Надо 12 команд и в три круга играть. Вроде больше матчей будет". Но страна у нас огромная, - сказал Газизов в интервью YouTube-каналу ProSportStory. - Россия - это не Москва и Петербург. Россия - это Уфа, Казань, Екатеринбург, Томск, Владивосток, Хабаровск, Калининград. Я живу в регионе и хочу радоваться своему региону. Чтобы у меня лучшие дороги были, а не в Москве. Чтобы лучшие парки были в Уфе, а не в Москве. Чтобы лучший стадион в мире был в Уфе, а не в Москве. Я житель Уфы, гражданин России и патриот Башкортостана.