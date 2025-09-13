Роман Ротенберг: «Хочу поддержать Валерия Георгиевича как коллегу. Верим в Карпина»
Член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг поддержал главного тренера футбольного «Динамо» Валерия Карпина после ничьей со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.
— Я очень ценю всех болельщиков, которые пришли сегодня на игру — была замечательная атмосфера, хорошая энергетика на арене, — цитирует Ротенберга «РБ Спорт». — Чего не хватило «Динамо» для победы? Надо болельщикам поддерживать еще больше — энергия, больше энергии. Синергия болельщиков и команды. Вместе.
— Как вам работа Валерия Карпина?
— Хочу поддержать Валерия Георгиевича как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать команды. Конечно, мы верим в Карпина.
Ранее Ротенберг заявил, что готов помочь Карпину.
«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.
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