Тюкавин: «Начало сезона у «Динамо» так себе. Не этого ожидали»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после ничьей со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ прокомментировал результаты команды на старте сезона.

23-летний форвард во втором тайме вышел на поле впервые с марта, когда получил разрыв крестообразной связки.

«Положение в таблице? Начало сезона так себе. Не этого ожидали. Не знаю, почему нелепые голы с командой случаются. Разберем. Тренер Карпин? Требовательный специалист. Работаем», — сказал Тюкавин.

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.