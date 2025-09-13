«Краснодар» — «Акрон»: Дзюба сравнял счет с пенальти
«Акрон» сравнял счет в матче против «Краснодара» в 8-м туре РПЛ — 1:1.
На 22-й минуте с пенальти отличился Артем Дзюба.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0
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|0
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7
|Динамо
|0
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8
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11
|Кр. Советов
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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