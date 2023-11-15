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Рианчо считает, что Березуцкому понравится в Испании

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, что экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий переехал жить в Испанию.

«Адаптироваться в Испании Василию будет очень легко. Это страна, в которой многие хотят жить. Здесь есть бесплатная медицина, бесплатная школа, бесплатный университет. Испания — это рай! Солнце, море и вкусная еда. Березуцкому здесь понравится!» — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Василий Березуцкий вместе со своим братом Алексеем почти всю профессиональную карьеру провели в ЦСКА.

После завершения игровой карьеры в 2018-м Василий работал тренером «Витесса», ЦСКА и «Краснодара».

Василий Березуцкий переехал жить в Испанию

Василий Березуцкий
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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ЦСКА – Динамо
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