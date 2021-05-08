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ЦСКА — «Краснодар»: Эджуке сравнял счет

20:10
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке забил гол в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

ЦСКА — Краснодар

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