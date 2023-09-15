РФС и компания Rigour Technology составили дорожную карту внедрения офсайдных линий в России

В пресс-службе компании Rigour Technology рассказали «СЭ» о ходе внедрения технологии демонстраций офсайдных линий в России.

«В ходе недавнего официального визита представителей РФС в Пекин была составлена детальная дорожная карта, которая включает в себя обязательства обеих сторон по доработке продукта, его интерфейса, интеграции с текущей системой VAR в России, установки дополнительного видео-оборудования и обучения персонала», — сообщили «СЭ» в компании Rigour.